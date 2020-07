Sumo: Giappone in ansia per virus,ma torneo apre al pubblico

(ANSA-AFP) – TOKYO, 19 LUG – Gli appassionati di Sumo hanno

partecipato ad una tradizionale competizione sportiva a Tokyo

per la prima volta da gennaio, nonostante un aumento dei casi

Covid-19. Questo torneo si svolge fino al 2 agosto presso il

Ryogoku Kokugikan Sports Center, per la gioia dei fan.

L’apertura della competizione scatta nel momento in cui gli

stadi di calcio e baseball giapponesi hanno appena riaperto gli

stadi al pubblico, perché il governo nipponico cerca di

rilanciare l’economia nonostante i segni di una ripresa

dell’epidemia, in particolare a Tokyo. “Beh, è ;;spaventoso –

riconosce Katsuhiko Ochiai, 59 anni, che veniva dalla vicina

regione di Chiba per partecipare al primo giorno di gare – Ma

adoro il sumo, quindi non voglio perderlo”.

Sono stati ammessi circa 2.500 spettatori nello stadio di Sumo

da 11.000 posti. Normalmente, i tornei di sumo registrano il

tutto esaurito. Agli spettatori è stato chiesto di fare solo

degli applausi per esprimere il loro entusiasmo, di indossare

una mascherina e di stare lontano dai lottatori per chiedere

loro autografi. (ANSA-AFP).



