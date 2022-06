Suora uccisa a Haiti: Delpini, siamo straziati e sconcertati

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 26 GIU – “La morte di suor Luisa Dell’Orto,

piccola sorella del Vangelo, ci lascia straziati e sconcertati,

diventa rivelazione del bene che ha compiuto e della vita santa

che ha vissuto, diventa dolore e preghiera. Esprimo a nome della

Chiesa Ambrosiana la partecipazione al lutto dei familiari, al

ricordo grato e sofferto di quanti l’hanno conosciuta, la

certezza che la sua morte, così simile alla morte di Charles de

Foucauld, unita alla morte di Gesù possa essere seme di vita

nuova per la terra di Haiti e per lei ingresso nella gloria”.

Questo il messaggio di cordoglio dell’arcivescovo di Milano,

Mario Delpini, per l’uccisione della religiosa ad Haiti.

Domani, alle 21, l’alto prelato reciterà un rosario di

suffragio per la suora a Lomagna, il piccolo centro della

Brianza di cui era originaria, nella Parrocchia dei Santi Pietro

e Paolo. (ANSA).



