Super Bowl: violenze e danni dai fan dei Rams dopo la vittoria

(ANSA) – NEW YORK, 14 FEB – Trionfo e tumulti: e’ finita

cosi’ la serata per i fan dei Los Angeles Rams dopo la vittoria

del Super Bowl sui Cincinnati Bengals. Secondo quanto rivelato

dalla polizia della citta’ della California, al termine della

finalissima al SoFi Stadium di Inglewood una folla di

sostenitori della squadra di football americano “violenti e

distruttivi” hanno devastato le strade del centro.

Gli agenti hanno denunciato assembramenti illegali, e il caos

e’ scoppiato intorno alla 11th Strada e la Hope dopo che gruppi

di persone hanno acceso fuochi d’artificio all’interno di un

autobus urbano e vandalizzato l’esterno con dei graffiti. Altri

tifosi dei Rams hanno fatto esplodere fuochi d’artificio per

strada e diversi hanno assaltato taxi e altri veicoli mettendosi

a saltare sul tetto delle vetture. “Stiamo assistendo a

comportamenti violenti e distruttivi da parte di grandi folle

nel cuore del centro di Los Angeles”, ha scritto il Lapd su

Twitter. Per tentare di disperdere la folla e riportare l’ordine

e’ intervenuta la polizia in tenuta antisommossa.

Intanto dall’altro lato della citta’, a East Los Angeles,

secondo i media locali una persona e’ stata colpita da colpi di

arma da fuoco ma non si sa quali siano le sue condizioni.

Comunque non è certo la prima volta che la vittoria di una

squadra di Los Angeles in un campionato dello sport

professionistico americano scatena violenze nella metropoli

californiana da parte dei tifosi. In passato è successo anche in

occasione dei successi dei LA Lakers del basket. (ANSA).



