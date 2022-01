Superbonus: Ance, norme sono ipoteca sui cantieri

Condividi l'articolo

“Spiace vedere che all’interno di un decreto che si chiama ‘sostegni’ è stato inserito un provvedimento che di sostegno non ha proprio nulla sia per le imprese che per i cittadini”. Così in una nota Gabriele Buia, Presidente dell’Ance, l’associazione nazionale costruttori.

“Nonostante le proteste di gran parte del mondo economico e le proposte sul tavolo di soluzioni alternative che noi per primi abbiamo suggerito, il Governo – prosegue – ha deciso di non ascoltare nessuno, mettendo così di fatto un’ipoteca sui cantieri del Superbonus 110%”.



