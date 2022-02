Superbonus: da oggi ufficiale l stretta sulla cessione dei crediti

Condividi l'articolo

Entra oggi ufficialmente in vigore la stretta sulle cessioni dei crediti dei bonus edilizi, compreso il Superbonus 110% e il bonus facciate, operata dal Decreto Sostegni-ter. Il periodo ‘transitorio’ previsto dal provvedimento, in cui si poteva ancora comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione multipla, si è concluso infatti proprio ieri. Il decreto stabiliva inizialmente come spartiacque la data del 7 febbraio, prorogata poi al 17 dalla stessa Agenzia.

I ‘correttivi’ alla norma, che dovrebbero prevedere il ritorno a più cessioni, nel limite massimo di 3, sono attesi all’attenzione del prossimo consiglio dei ministri, probabilmente domani.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte