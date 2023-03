Condividi l'articolo

Il decreto sulla cessione crediti del superbonus tornerà per un breve passaggio in commissione Finanze per poi riapprodare in Aula alla Camera, con la prevista richiesta del voto di fiducia intorno alle 18-18.30. E’ quanto è emerso, secondo quanto si apprende, dalla riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

