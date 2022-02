Superbonus: Franco, truffe tra le più grandi mai viste

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Sui bonus edilizi “si possono pensare

ulteriori affinamenti, stiamo pensando di tracciare meglio” le

operazioni, “potremmo avere dentro il sistema bancario una

possibilità più ampia, con due o tre cessioni” del credito, “tutto si può fare ma resta fondamentale evitare ulteriori

truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia

visto”: lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco al

termine del Cdm.

“Quelli che oggi più tuonano sul superbonus, – ha

sottolineato il premier Mario Draghi – che dicono che queste

frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso… beh,

questi sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge e hanno

permesso di fare lavori senza controlli. Se siamo in questa

situazione è perchè si è costruito un sistema che prevedeva

pochissimi controlli. E se il superbonus oggi rallenta è per i

sequestri deliberati dalla magistratura per questioni

fraudolente per 2,3 miliardi. Ma naturalmente le somme oggetto

di indagine sono molto, molto più alte”. (ANSA).



