Superbonus: massimali +20% per costi materie prime e inflazione

(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Il ministro della Transizione

Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che fissa i

tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%. I

massimali aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus,

aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo

delle materie prime e dell’inflazione. “Con questo decreto –

commenta il ministro – si completa l’operazione che sta portando

avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione

dei costi e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole

che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro alle esigenze

del settore e dell’efficientamento energetico”. (ANSA).



