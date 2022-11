Supercomputer Leonardo diventa quarto più veloce al mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 15 NOV – Con una performance misurata di

High-Performance Linpack (Hpl) di 174,7 petaflop, il

supercomputer europeo Leonardo, gestito dal Cineca,

co-finanziato da Eurohpc Ju e dal Ministero dell’Università e

della Ricerca, scala posizione e sale al quarto posto nella

Top500, la lista dei supercomputer più potenti al mondo.

L’annuncio è stato dato durante Sc22, la più importante

conferenza internazionale per l’High Performance Computing in

corso a Dallas, in Texas. Leonardo si trova al Tecnopolo di

Bologna, dove sarà inaugurato il prossimo 24 novembre. Grazie

anche agli investimenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna

per il recupero urbanistico e l’infrastrutturazione dell’area ex

Manifattura Tabacchi, dove il Tecnopolo di Bologna è ormai una

realtà: un’autentica cittadella della scienza, dei Big data e

delle nuove tecnologie, dove si trova già il Data Center del

Centro Meteo Europeo, Agenzia Italia Meteo e dove troveranno

sede Università, Centri di ricerca e tutti i principali istituti

scientifici del Paese.

Quella del 24 novembre sarà una cerimonia dedicata alla

comunità della ricerca scientifica e tecnologica alla presenza

delle autorità europee, italiane e regionali. “La Data Valley

dell’Emilia-Romagna – ha detto il presidente della Regione

Stefano Bonaccini – è sempre di più una piattaforma

internazionale dei Big data per la crescita sostenibile,

l’innovazione e lo sviluppo umano, al servizio del nostro

territorio ma, soprattutto, del Paese e dell’Europa”.

Il posizionamento al quarto posto nella lista Top500 assume

un ulteriore motivo di merito, perché il sistema è stato

installato in tempi brevissimi: l’installazione di Leonardo è

iniziata solo a luglio, ed è proseguita per tutta l’estate con

la consegna dei 155 rack e delle migliaia di componenti del

supercomputer. In questa edizione della Top 500, oltre a

Leonardo, Cineca è presente anche con Marconi100, al 24/o posto.

Inoltre, il Consorzio gestisce il supercomputer di Eni Hpc5, al

13/o posto, il più potente tra i sistemi dedicati alle

applicazioni industriali. (ANSA).



