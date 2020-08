Supercoppa di basket, deroga della Regione: pubblico presente fino al 25% della capienza massima degli impianti

Pubblico presente – fino al 25% della capienza massima degli impianti – all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e al PalaDozza di Bologna per ogni partita della fase a gironi della Supercoppa LBA di basket maschile che, per le 3 squadre di A1 dell’Emilia-Romagna,si svolgerà dal 27 agosto al 13 settembre prossimi.

La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per impianti indoor laddove per eventi di portata nazionale e internazionale gli spazi dell’impianto possano permettere una maggiore affluenza.

L’opportunità era prevista da una precedente ordinanza regionale, a condizione di applicare determinate misure anti-Covid, dal distanziamento agli accessi alla sanificazione, fino ai controlli fuori dalla struttura.

La Regione, dopo una approfondita istruttoria curata dall’assessorato alle Politiche per la salute – Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha valutato che le società organizzatrici (Virtus Bologna, Fortitudo Pallacanestro e Pallacanestro reggiana) abbiano presentato un piano nel quale sono rispettate le indicazioni previste dalle normative, prestando attenzione ai protocolli e garantendone l’applicazione rigorosa in vista dei diversi appuntamenti.

Le prescrizioni

Potranno quindi essere presenti spettatori fino a massimo il 25% della capienza autorizzata per il PalaDozza, che è di oltre 5700 persone, e dell’Unipol Arena, che è superiore agli 8 mila posti.

A vigilare sul rispetto della sicurezza sanitaria ci saranno oltre una quarantina di addetti, specificatamente formati, per ciascun impianto.

Gli ingressi saranno scaglionati in diversi orari a seconda della posizione (parterre, tribune e gradinate). Ogni persona che accede all’impianto sarà sottoposta al controllo della temperatura corporea, nel rispetto del trattamento dei dati personali e con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere all’impianto e per tutta la durata della permanenza all’interno. Biglietterie chiuse nei giorni dei match: per evitare ogni tipo di assembramento, non sarà prevista la vendita di biglietti né il ritiro degli accrediti in loco.

Gli spettatori dovranno munirsi di biglietto nei tempi e nei modi previsti, ma solo in fase di prevendita. I tagliandi acquistati saranno nominativi e l’acquirente dovrà indicare una informazione di contatto al fine di consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e per risalire alla filiera dei contatti. Per il PalaDozza con il biglietto sarà consegnato un modulo per l’autocertificazione che sarà ritirato con il ticket all’ingresso dell’impianto.

Gli organizzatori conserveranno per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte