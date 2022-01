Supercoppa: Handanovic, con Juve è una gara diversa dalle altre

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 11 GEN – “Mi aspetto una Juve tosta perché à

una gara diversa dalle altre. Quando vengono qua sono sempre

stati tosti, a prescindere dal momento di forma. Noi ci

aspettiamo una gara difficile, non conta chi è favorito”. Lo ha

detto il capitano dell’Inter Samir Handanovic, nella conferenza

stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. “La

gara con la Juve è sentita da entrambe le parti, è un derby

d’Italia che ti dà il titolo. Noi siamo vogliosi di vincere come

loro, questa gara ci può dare tanto: ce la giocheremo con lo

spirito e l’atteggiamento degli ultimi due mesi – ha aggiunto -.

Noi siamo consapevoli della nostra forza, è importante la

percezione che ora ha l’avversario dell’Inter. Negli anni si era

persa, da anni ci guardano da Inter ed è una cosa che sentiamo.

Voci su Onana? Non mi danno fastidio. La competizione nel ruolo

è benvenuta, se migliora uno o l’altro portiere”, ha concluso.

(ANSA).



