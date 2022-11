Superlega araba: prende forma il calendario 2023

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Comincia a prendere forma il

calendario del 2023 della LIV Golf League. Alcuni dei tornei già

annunciati si giocheranno su percorsi che, fino al 2022, hanno

ospitato tappe del PGA Tour e del DP World Tour. Lo scontro tra

la Superlega araba e i circuiti tradizionali si allarga ora

anche a Golf Club dalla grande tradizione.

Basti pensare che, dal 30 giugno a 2 luglio del prossimo

anno, in Spagna (a Sotogrande), sarà il Real Club Valderrama –

teatro della Ryder Cup del 1997 – ad ospitare il LIV Golf

Valderrama. Dalla Spagna al Messico dove a febbraio, dal 24 al

26, si disputerà il LIV Golf Mayakoba sul percorso del El

Camaleon di Mayakoba. Altre tappe si svolgeranno a Singapore e

in Australia. Per un tour, quello separatista del green, che

punta sempre più in alto. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte