++ Superlega:Uefa, nullo procedimento verso Juve, Real, Barca ++

(ANSA) – ROMA, 28 SET – La Corte d’appello Uefa ha reso noto

di aver cancellato il procedimento disciplinare in che era stato

aperto con la Juve, il Real e il Barcellona per il caso della

Superlega. “A seguito della sospensione dei procedimenti nei

confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid, nella vicenda

relativa a una potenziale violazione del quadro normativo Uefa

in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, la Corte d’Appello

UEFA ha dichiarato nullo il procedimento, come se il

procedimento non fosse mai stato aperto”, recita la nota diffusa

nella tarda serata dalla federazione europea. (ANSA).



