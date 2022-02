Svago, lavoro e didattica, Samsung lancia i nuovi Tab S8

Condividi l'articolo

Nel corso dell’evento Unpacked 2022, durante il quale Samsung ha svelato la nuova gamma dei Galaxy S22, sono arrivati anche i Galaxy Tab S8 in tre formati. Come per gli smartphone, Tab S8 e Tab S8+ sono molto simili, con l’unica differenza data dalla diagonale del display, rispettivamente da 11 e 12,4 pollici, e una batteria più capiente sul Plus. Cambia qualcosa in più sul Tab S8 Ultra, che oltre ad uno schermo da 14,6 pollici, vanta due fotocamere frontali, ottimizzate per le videochiamate, un particolare non di poco conto in un’era che vede ancora forte la presenza dello smart working, con le riunioni da casa, e della didattica a distanza. Ma non solo: la dotazione hardware è di primo piano e consente di fruire di film e contenuti in streaming, così come di videogame, senza alcun intoppo.

A livello estetico, le linee degli S8 sono leggermente diverse dalle precedenti dei Tab S7, in modo particolare sul retro, dove il modulo della fotocamera posteriore è inscritto in un motivo che si estende su quasi tutta la scocca, in verticale. Non solo un vezzo di design ma una costruzione funzionale, visto che lo spazio che sottende i sensori è magnetico e destinato a mantenere in posizione la S Pen, il pennino che Samsung ha riportato anche sul Galaxy S22 Ultra, ispirandosi ai Note. I preordini di tutti e tre i modelli partono oggi, 9 febbraio, con la disponibilità prevista per la fine del mese. I prezzi variano in base al taglio di memoria scelto e alla presenza della sola connessione Wi-Fi o, in aggiunta, anche del 5G. Si parte dai 799 euro del Galaxy Tab S8 per arrivare ai 999 euro del Tab S8+, entrambi da 8 + 128 Gb Wi-Fi. Il modello Ultra parte invece da 1.299 euro nella configurazione 12 + 256 Gb Wi-Fi e si spinge fino ai 1.649 euro del 16 + 512 Gb, sia Wi-Fi che 5G.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte