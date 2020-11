Sviluppo sostenibile, al via il Milano Green forum

Uno sguardo internazionale alle tematiche ambientali per stimolare il dibattito sulla strategia per lo sviluppo sostenibile nazionale. È questa le prospettiva della seconda edizione del Milano Green Forum, al via in versione digitale.

Focus della seconda edizione è il Green Deal che, come afferma il capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Massimo Gaudina, “sarà la nostra nuova strategia per rendere sostenibile l’economia dell’UE e per diventare il primo continente a impatto climatico zero”. “Realizzeremo questo obiettivo – dice Gaudina – solo trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità in tutti i settori economici e negli stili di vita dei cittadini” Inoltre il Forum continua ad occuparsi trasversalmente di economia circolare, tessile, smart city, finanza, bioeconomia, food e del ruolo delle Fondazioni nell’opera di sensibilizzazione concreta di cittadini, imprese, terzo settore e istituzioni.

Il Milano Green Forum vede collegamenti da oltre 30 Paesi, speaker, influencer, referenti istituzionali, manager che supportano la diffusione della cultura della sostenibilità e delle buone pratiche in campo ambientale.

“Nell’anno in cui anche la Cop26 è stata rimandata, e’ sembrato ancora più urgente che il dibattito ambientale del Milano Green Forum non si arrestasse”, afferma Federico Manca, fondatore del Milano Green Forum .



