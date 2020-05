Sviluppo sostenibile: ASviS, ecco il futuro che verrà

“Orientare le scelte, disegnare il futuro” . E’ questo il titolo dell”evento di apertura dell’iniziativa “ASviS Live: tre passi verso il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020”: tre eventi trasmessi in streaming come percorso di avvicinamento alla manifestazione, riprogrammata dal 22 settembre all’8 ottobre a causa dell’emergenza sanitaria. Gli incontri sono stati ideati con l’obiettivo di riflettere insieme sul rilancio del Paese verso un futuro sostenibile e sollecitare il dibattito sulle politiche per cambiare modello di sviluppo nella direzione indicata dall’Agenda 2030. Oggi il primod egli incontri al quale partecipano il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Franz Timmermans, la ministra per le Pari Opportunità? e la Famiglia Elena Bonetti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’autore e divulgatore scientifico Piero Angela. La diretta a partire dalle 15.30

Durante l’incontro, verrà presentato anche il nuovo sito “FUTURA network”, una piattaforma creata dall’ASviS per stimolare la riflessione e il dibattito sui futuri possibili a partire dai temi proposti dall’attualità.

Il 28 maggio sempre alle 15:30 saraà la volta di “Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità” sull’urgenza di un percorso di trasformazione verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il pomeriggio del 4 giugno alla stessa ora sarà la vota di “Ambiente, salute e società sostenibili: alla scoperta delle connessioni” sulle interazioni tra gli ambienti naturali e quelli antropizzati e sulle loro rispettive vulnerabilità. Per celebrare la Giornata mondiale dell’Ambiente, l’evento ospiterà il collegamento con la Living Chapel, un’installazione realizzata nell’Orto Botanico di Roma. (ANSA).



I tre eventi di ASviSlive vengono trasmessi in streaming sui siti festivalsvilupposostenibile.it e asvis.it, sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sui siti Ansa.it e ANSA2030, e sul sito ilsole24ore.com. Inoltre, sarà possibile partecipare al dibattito sui social utilizzando gli hashtag #versoilfestival e #ASviSlive.



