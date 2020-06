Sviluppo sostenibile: Asvis, le connessioni ambiente-società

– Lo stretto legame tra i fenomeni ambientali e sociali reso tanto più evidente dall’esperienza dell’epidemia di Covid-19, è al centro, del terzo e ultimo appuntamento Asvis Live: tre passi verso il Festival.

L’incontro “Ambiente, salute e società sostenibili: alla scoperta delle connessioni” è in diretta streaming dalle ore 15:30 sui siti e i canali social dell’Asvis, su ANSA.IT e ANSA2030.

L’appuntamento approfondisce le interazioni e le vulnerabilità degli ambienti naturali, artificiali e sociali con esperti, rappresentanti di imprese e istituzioni che interverranno sul superamento della crisi nel rispetto dei criteri della sostenibilità. Dopo l’introduzione di Enrico Giovannini, a confrontarsi su ‘ Ambiente naturale’, ‘Ambiente artificiale’ e ‘Ambiente sociale’ Donatella Bianchi, presidente WWF Italia, Stefano La Porta, presidente dell’ISPRA, l’architetto Stefano Boeri, la sociologa Chiara Saraceno, mentre, di ‘Resilienza trasformativa per uno sviluppo sostenibile’ si parlerà con Mario Cerutti, Institutional Relations and Sustainability Officer del Gruppo Lavazza, Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione Invitalia, Marisa Parmigiani, Responsabile Sostenibilità del Gruppo Unipol e Silvia Stilli, portavoce AOI Solidarietà e Cooperazione.

Concluderanno i lavori il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il ministro Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, ci sarà un collegamento con la Living Chapel, istallazione dell’Orto Botanico di Roma, un “punto di riflessione sull’importanza della tutela dell’ambiente, alla luce dell’Agenda 2030 e dell’Enciclica di Papa Francesco, Laudato Si”. (ANSA).



