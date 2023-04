Svolta dell’Aifa: per le donne pillola contraccettiva gratis

Condividi l'articolo

Milano. La svolta, finalmente. Sì, ieri, nella giornata in cui si celebrava la salute della donna, il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti deciso di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d’età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. L’anticipazione è arrivata in serata sul sito «Quotidiano Sanità» con una intervista proprio alla presidente del Cpr dell’Aifa Giovanna Scroccaro.

Da mesi l’Aifa stava discutendo l’ipotesi di rendere la pillola gratuita per tutte, come ha già deciso di fare la Francia, che però la offre solo alle under 25.

In concreto, per rendere la contraccezione gratuita in Italia, ha evidenziato Scroccaro, «sono stati valutati, all’interno di tre categorie di farmaci contraccettivi, individuati e divisi per generazione i prodotti meno cari, che sono poi così stati resi gratuiti. È stata in particolare la Commissione tecnico-scientifica a suddividere la grande platea di contraccettivi disponibili a oggi per componente progestinica, raccomandando di rendere disponibili gratuitamente un certo numero di prodotti per ogni diversa generazione di medicinali, garantendone una certa sovrapponibilità».

«Noi prosegue la presidente del Cpr di Aifa abbiamo poi analizzato quelli che presentavano i prezzi più bassi. La stima di costo per lo Stato è attorno ai 140 milioni di euro annui, ma si tratta di una decisione importante, che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso. Da sempre in Italia c’è uno scarso ricorso alla contraccezione e questo ora potrà cambiare. È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una pillola da 25 euro sia migliore di quelle che costano 10 euro».

Sempre ieri è diventata gratuita inoltre anche la terapia che protegge dal contagio chi ha rapporti sessuali con un sieropositivo all’Hiv diventa gratuita anche in Italia. Aifa ha dato il via libera alla rimborsabilità dei medicinali a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, ovvero quelli usati per la Prep, la profilassi pre-esposizione. Che fino a ora erano autorizzati, ma chi li assumeva era costretta tra i 50 e i 60 euro a confezione, a seconda che si tratti del prodotto di marca, il Truvada, oppure di un generico.

Scroccaro ha concluso che i due temi, da tempo all’attenzione dell’agenzia, hanno richiesto tempi tecnici per arrivare a una valutazione completa» e al «disco verde» dell’autorità. «Abbiamo voluto portarli a termine prima della scadenza» del mandato e dell’arrivo della riforma dell’Agenzia, attesa per l’estate.

