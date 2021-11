Svolta per Apple, permetterà la riparazione fai da te

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 18 NOV – Pressata dalle associazioni dei

consumatori e dagli azionisti attenti alla sostenibilità, Apple

ha lanciato il programma Self Service Repair che, come precisato

nella nota ufficiale, “consentirà ai clienti in grado di

effettuare le riparazioni, di accedere a componenti e strumenti

originali di Apple”. Si tratta di un cambio di rotta importante

per un’azienda che solo negli ultimi anni ha aperto la sua

politica di accesso, a terzi autorizzati, di pezzi di ricambio

originali per i prodotti venduti. Tutti potranno dunque

sostituire elementi usurati o rotti dei propri dispositivi senza

doversi recare in un Apple Store oppure in uno dei migliaia di

centri autorizzati presenti sul territorio. Si parte dagli Stati

Uniti, a inizio 2022, con il supporto alle famiglie di iPhone 12

e iPhone 13, con l’estensione ad altri paesi, Italia inclusa,

nel corso dell’anno. Dopo gli smartphone, sarà la volta dei Mac

con processore casalingo chip M1. “Ampliare l’accesso a parti

originali Apple garantisce ancora più possibilità di scelta

quando si ha bisogno di una riparazione” ha dichiarato Jeff

Williams, Chief Operating Officer di Apple. Il nuovo negozio

online permetterà di acquistare oltre 200 parti originali

singole e strumenti, che permettono di completare le riparazioni

più comuni per iPhone 12 e iPhone 13. Ma attenzione alla

garanzia: “I clienti coperti da garanzia, AppleCare+ o AppleCare

Protection Plan, devono contattare Apple o richiedere assistenza

ad un fornitore di servizi autorizzato. Se una riparazione

eseguita al di fuori delle reti di riparazione autorizzate di

Apple non ha esito positivo o provoca danni al dispositivo, le

riparazioni future presso gli Apple Store, la rete di fornitori

di servizi autorizzati Apple e i centri di riparazione,

potrebbero essere soggette a costi di assistenza fuori garanzia”

precisa il colosso. (ANSA).



