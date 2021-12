Szczesny: ‘Bella vittoria, ma tanto lavoro da fare’

Condividi l'articolo

“Una bella vittoria in trasferta, c’è ancora molto lavoro da fare” scrive su Instagram il portiere Wojciech Szczesny dopo il successo di Salerno per 2-0. E tutti i bianconeri premono molto sul tasto dell’unione d’intenti: “Insieme. Uniti. Fino alla Fine”, il messaggio del capitano della Juventus, Giorgio Chiellini. “Un passo alla volta, tutti insieme” aggiunge Federico Bernardeschi; “Sempre uniti” e “Sempre insieme” si legge sui profili di Rodrigo Bentancur e Manuel Locatelli. “+3” scrivono invece Paulo Dybala, autore del gol che ha sbloccato la sfida e di un rigore fallito nel finale, e Leonardo Bonucci, rimasto in panchina per il turno di riposo che gli ha concesso il tecnico Massimiliano Allegri.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte