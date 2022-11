Taekwondo: a Nettuno per promuovere un messaggio di pace

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 NOV –

Ha avuto luogo oggi, a Nettuno (RM), la giornata commemorativa

in memoria dei caduti militari e

civili nelle missioni internazionali per la pace, dei marinai

scomparsi in mare e dei caduti di Nassiriya,

in occasione del diciannovesimo anniversario dalla strage.

Alla manifestazione, organizzata dal Comune di Nettuno, sono

stati invitati anche gli atleti ucraini

ospiti della Fita – Federazione Italiana Taekwondo presso il

Centro di Preparazione Olimpica “G.

Onesti” di Roma, una selezione di atleti di taekwondo del gruppo

sportivo “Fiamme Oro” ed alcuni

piccoli atleti della società sportiva “Taekwondo Team Pezzolla”,

rappresentati dal Presidente del

Comitato Regionale Fita Lazio, Marcello Pezzolla.

Una mattinata di sport ricca di forti valori dove, durante

l’esecuzione dell’inno nazionale, gli atleti

hanno srotolato uno striscione davanti al numeroso pubblico

presente all’evento, ribadendo il

messaggio “La Pace è Più Preziosa del Trionfo”, slogan univoco

che la THF, Taekwondo Humanitarian

Foundation, divulga in tutto il mondo attraverso lo sport.

Tra gli atleti ucraini assente Oleksandr Chumachenko partito con

gli azzurri della Nazionale Italiana

oltre oceano per disputare l’evento principale della stagione, i

Campionati del mondo di taekwondo

di Guadalajara 2022, in Messico.

Le competizioni si svolgeranno da lunedì 14 a domenica 20

novembre presso il Centro Acuático

Metropolitano, con l’occasione per gli atleti di raccogliere

punti importantissimi fondamentali nella

corsa ai Giochi di Parigi 2024. (ANSA).



