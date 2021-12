Taekwondo: argento per Bossolo a Mondiali paralimpici

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Primo argento per l’Italia ai

Mondiali di para taekwondo in corso a Istanbul. La medaglia è

stata conquistata da Antonino Bossolo, il quale dopo aver

archiviato l’esperienza delle paralimpiadi, si mette subito in

corsa per Parigi 2024 conquistando punti importantissimi.

Nella finale, Bossolo si è trovato davanti il mongolo Bolor

Erdene Ganbat, già suo avvha visto trionfare il mongolo con un

punteggio di 18-8, ma in ogni caso quello disputato da Antonino

è stato un grande mondiale. In precedenza infatti aveva superato

gli ottavi contro l’azero Elimkhan Aze Manafov (19-3), i quarti

contro il russo Daniil Sidorov (6-3) e in semifinale ha avuto la

meglio sul turco Mahmut Bozteke per 8-5. (ANSA).



