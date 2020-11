Taekwondo: Cito rieletto presidente della Fita

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Il Presidente Angelo Cito è stato

eletto alla carica di presidente della Fita, federazione

italiana taekwondo per il quadriennio olimpico 2021 – 2024 con

una percentuale di preferenza dell’82.68%. Per Cito, si tratta

del secondo mandato consecutivo alla guida della Fita.

“Ci tengo a ringraziarvi per il rispetto delle indicazioni

fornite durante il corso di questa Assemblea e soprattutto per

come avete affrontato questo periodo delicato – le parole del

presidente subito dopo l’annuncio – Il programma presentato per

il prossimo quadriennio è importante e insieme riusciremo

nuovamente ad avere grandi soddisfazioni. portare in Italia

eventi internazionali, come avvenuto in passato, ci ha collocato

ai primi posti dello sport e questo risultato è solo merito

nostro. Le donne rappresentano un punto di forza della nostra

classe dirigente e soprattutto grazie al loro importante

contributo, insieme, riusciremo a raggiungere traguardi ancora

più ambiziosi.” Nel corso dell’Assemblea, visita a sorpresa da parte del

presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Su invito del presidente

Cito – ha detto Malagò – partecipo per un saluto esclusivamente

istituzionale. Sono giornate complicatissime, in un anno che ci

ha messo tutti a dura prova. Nonostante il voto all’unanimità

della delibera nel quale si chiedeva agli organi competenti di

poter rinviare le elezioni dopo le Olimpiadi di Tokyo, ciò non

ci è stato riconosciuto e abbiamo quindi dovuto tutti espletare

un impegno importante, ovvero che il mondo sportivo potesse

completare le sue elezioni”. E poi ancora: “La situazione

causata dal Covid si unisce alla realtà della riforma dello

sport. Rimaniamo convinti che più di una necessità essa

rappresenti un diritto e un dovere, ovvero il rispetto sacro

dell’autonomia del mondo dello sport, a partire da ciò che

rappresentiamo noi tutti”. (ANSA).



