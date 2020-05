Taekwondo: concluso primo torneo eSport Fita

(ANSA) – ROMA, 02 MAG – Appena terminato il primo torneo della Federazione italiana taekwondo nel mondo degli Esports. In collaborazione con Italian Tekken League, si è svolto oggi il primo torneo online basato sul famoso videogioco Tekken7: esperti progame e tesserati Fita si sono sfidati per l’ambito titolo. Il torneo è stato trasmesso in diretta streaming su Twitch e tutti hanno potuto seguire le imprese dei personaggi del picchiaduro di arti marziali.

Il titolo del torneo per i tesserati Fita è andato a MrMojo (Marco Di Trapani), giovane di Palermo che pratica taekwondo nella società ASD Team Taekwondo Trinacria. La Fita, sempre all’avanguardia, è stata tra le prime federazioni ad accogliere gli eSport a partire già dalle due edizioni del Grand Prix di Roma 2018 e 2019 che hanno visto la presenza di campioni del gaming in uno spazio dedicato ove centinaia di bambini e ragazzi hanno avuto l’occasione di mettersi alla prova con combattimenti in stile videogioco. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte