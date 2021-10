Taekwondo, Dutch Open 2021: vittoria di Botta nella -87 kg

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Terzo successo consecutivo per

Roberto Botta nella categoria -87 kg a caccia di punti ranking

nella corsa verso i Giochi di Parigi 2024. In gara a Eindhoven,

nel prestigioso Dutch Open 2021, Roberto Botta sale sul gradino

più alto del podio dopo aver sconfitto in finale il croato Ivan

Sapina. Negli incontri precedenti l’azzurro aveva superato, in

semifinale, lo spagnolo Daniel Ros Gomez, ai quarti il russo

Rafael Kamalov e negli incontri preliminari il russo Khochbar

Nurmagomedov. (ANSA).



