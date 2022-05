Taekwondo: Europei; Dell’Aquila bronzo 58 kg

Condividi l'articolo

(ANSA) – MANCHESTER, 20 MAG – Prima medaglia per l’Italia

agli Europei di Taekwondo in corso di svolgimento nella ‘Regional Arena’ di Manchester. E’ il bronzo del campione

olimpico Vito Dell’Aquila nella categoria 58 kg: nei quarti di

finale l’azzurro aveva battuto per 20-8 l’ungherese Sharif

Salim, mentre in semifinale è stato sconfitto al golden round

dal francese Cyrian Ravet.

Domani saranno cinque gli italiani in gara in questi Europei:

Simone Crescenzi (68 kg), Antonio Gerrone e Simone Alessio (80

kg), Veronica Pau (46 kg) e, nel Para-Taekwondo, il vicecampione

del mondo (63 kg K44) Antonino Bossolo. (ANSA).



