Taekwondo si apre al virtuale, Cito ‘sinergia con mondo reale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Il taekwondo virtuale è destinato a

diventare un settore importante nell’ambito degli eventi

mondiali di taekwondo dopo l’accordo firmato tra la federazione

internazionale, World Taekwondo, e Refract Technologies, che

organizzeranno competizioni in tutto il mondo, a partire da

un’esibizione il prossimo agosto al Commonwealth Esports

Championships a Birmingham, nel Regno Unito.

Attraverso il Virtual Taekwondo, World Taekwondo aspira a

contribuire in modo significativo all’Agenda Olimpica 2020+5, in

particolare nel crescente coinvolgimento digitale con la base e

con le comunità di videogiochi. Il presidente della Federazione

italiana, Angelo Cito, si è detto “particolarmente felice e

soddisfatto di questo accordo che rappresenta la conclusione di

un percorso iniziato nel 2018. Come World Taekwondo e Fita

abbiamo lavorato molto affinchè si riuscisse a creare la giusta

sinergia tra ‘mondo reale e virtuale’. Sono certo che Virtual

Taekwondo risponderà alle aspettative dei giovani che vedono

anche nei giochi virtuali un modo di esprimersi e realizzare i

propri sogni”, ha concluso Cito.

Secondo il presidente di World Taekwondo, Chugwon Choue, il

Virtual Taekwondo è “uno sport virtuale attivo che condivide

molto le caratteristiche del combattimento sportivo. A partire

dai Campionati di Esport del Commonwealth di agosto, come WT

intendiamo presentare il Taekwondo virtuale fianco a fianco con

i nostri campionati esistenti”. Chugwon Choue ha aggiunto che il

suo desiderio è quello di avere il Virtual Taekwondo nelle

Olympic Virtual Series e come uno dei primi sport virtuali con

medaglia ai Giochi Olimpici. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte