Taglia 50mila euro per trovare chi ha ucciso il loro cane

(ANSA) – LECCO, 22 NOV – Una taglia per trovare il

responsabile dell’uccisione del loro cane che è stato

avvelenato. La famiglia Combi, di Colico (Lecco), promette ben

50 mila euro a chi darà informazioni utili per individuare

l’autore del gesto.

“Snoopy aveva quasi tredici anni, era un esemplare di razza

beagle inglese, e viveva fra casa e giardino – racconta Andrea

Combi, proprietario dell’animale e consigliere comunale di

maggioranza a Colico -. Era un cane tranquillo, non abbaiava mai

e nemmeno riusciva a correre, perché era stato operato alle

zampe. Ma in casa nostra era amato e coccolato, era l’ombra di

mia mamma Emilia”.

Snoopy è stato male nei primi giorni di novembre e,

nonostante la corsa del veterinario, per lui non c’è stato nulla

da fare. Il sospetto che fosse stato avvelenato ha trovato

conferma in queste ore, quando la famiglia Combi ha ricevuto

l’esito dell’autopsia. “Abbiamo la certezza che Snoopy abbia

ingerito del veleno topicida. E siamo praticamente sicuri che lo

abbia mangiato in giardino, perché non usciva mai da lì. Viste

le sue condizioni non lo portavamo a fare passeggiate e aveva i

suoi spazi qui. La sua vita, ora che era anziano, era fra la

casa e il giardino. Questo significa che qualcuno, che nemmeno

riesco a definire persona, ha volontariamente gettato delle

esche velenose nella nostra proprietà”. (ANSA).



