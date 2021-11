Condividi l'articolo













Il Rimini FC comunica che i tagliandi per la gara Mezzolara vs Rimini in programma domenica 7/11 alle ore 14:30, si potranno acquistare il giorno stesso direttamente allo stadio Pietro Zucchini a partire dalle ore 13:30.

Questi i prezzi:

– Tribuna distinti (scoperta) € 10,00

– Tribuna centrale (coperta) € 12,00

Si ricorda che per accedere allo stadio sarà necessario il Green Pass.

Rimini FC

