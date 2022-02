Condividi l'articolo





Il Rimini FC comunica che i tagliandi per la gara Real Forte Querceta vs Rimini in programma domenica 27/02 alle ore 14:30, si potranno acquistare direttamente alla biglietteria dello stadio “Necchi-Balloni”.

Prezzi applicati:

Settore Ospiti Gradinata (105 posti) € 10,00

Tribuna Coperta € 13,00

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass Rafforzato ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2

Rimini FC

