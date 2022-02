TAGLIANDI TRITIUM VS RIMINI

Condividi l'articolo





Il Rimini FC comunica che i tagliandi per la gara Tritium vs Rimini in programma domenica 06/02 alle ore 14:30, si possono acquistare online collegandosi al seguente link:

https://www.postoriservato.it/showproductlist_sc_4.html?idEvent=819

Il servizio di vendita alla biglietteria sarà attivo anche il giorno della gara, a partire dalle ore 13:00 e fino al raggiungimento del numero massimo di ingressi (500).

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass Rafforzato ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.

Rimini FC

—

