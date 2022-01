Taipei, nessuna vittima per terremoto a largo di Taiwan

Condividi l'articolo

(ANSA) – TAIPEI, 03 GEN – Il terremoto di magnitudo 6.0 che

ha colpito al largo della costa orientale di Taiwan non ha

provocato vittime, secondo l’Ufficio meteorologico di Taipei,

dove la scossa è stata avvertita con forza, facendo oscillare

molti edifici. Per ora non si segnalano neanche feriti né danni

particolari.

La scossa è stata registrata alle 17.46 locali (le 10.46

italiane) in mare, con epicentro a 56 km dalla città di Hualien

a una profondità di soli 19 km nella crosta terrestre. (ANSA).



