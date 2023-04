Taiwan, la Cina annuncia esercitazioni militari nello stretto

Condividi l'articolo

(ANSA) – PECHINO, 08 APR – L’esercito cinese ha annunciato

oggi esercitazioni di “preparazione al combattimento” nello

stretto di Taiwan, tra le tensioni con l’isola dopo un incontro

negli Stati Uniti della sua presidente Tsai Ing-wen e la terza

carica dello stato americano.

“Il comando del teatro delle operazioni orientali dell’Esercito

popolare di liberazione terrà un’esercitazione di preparazione

nello stretto di Taiwan, nella parte settentrionale e

meridionale dell’isola e nello spazio aereo a est di Taiwan

dall’8 al 10 aprile”, si legge in un comunicato dell’esercito

cinese. Tali manovre includeranno anche “pattuglie di polizia”,

aggiunge la nota di Pechino. Il luogo esatto delle esercitazioni

non viene specificato. Da parte sua il ministero della Difesa

taiwanese ha dichiarato di aver rilevato 13 aerei e tre navi da

guerra intorno all’isola.

La parte più stretta dello stretto tra la costa cinese e Taiwan

è larga circa 130 chilometri. La Cina considera l’isola, con una

popolazione di 23 milioni, una delle sue province, che non è

ancora riuscita a riunificare con il resto del suo territorio

dalla fine della guerra civile cinese. Terminato nel 1949, il

conflitto contrappose i comunisti, che presero finalmente il

potere nella Cina continentale, all’esercito nazionalista,

costretto a ritirarsi sull’isola.

Le autorità cinesi hanno cercato di isolare diplomaticamente

Taipei da quando la presidente Tsai Ing-wen è salita al potere

nel 2016, perché membro di un partito che tradizionalmente si

batte per l’indipendenza, una linea rossa assoluta per Pechino.

Dopo l’incontro di mercoledì negli Stati Uniti con il presidente

della Camera dei rappresentanti americana Kevin McCarthy, ieri e

l’altro ieri la Cina ha inviato navi da guerra, un elicottero e

un aereo da combattimento nello stretto di Taiwan. (ANSA).



