Taiwan prepara due esercitazioni d’artiglieria

Taiwan organizzerà questa settimana due esercitazioni di artiglieria “a fuoco vivo”, con proiettili veri, su larga scala nel sud dell’isola per testare la sua prontezza al combattimento di fronte alle crescenti minacce militari di Pechino. Lo hanno reso noto le forze armate di Taipei.

Le unità militari coinvolte includono il comando di artiglieria, le truppe di fanteria di stanza a Pingtung, il comando di difesa di Hualien e la guardia costiera dell’isola.

In più, 78 mortai leggeri sviluppati localmente e sei obici di fabbricazione statunitense saranno stati usati per le prove di tiro in aria e in mare.

Agenzia ANSA Le forze armate della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, hanno utilizzato, si legge in una nota, “trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione”. (ANSA)

