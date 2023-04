Tajani apre i lavori sulla candidatura di Roma per Expo 2030

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 APR – Il Vice Presidente del Consiglio e

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale, Antonio Tajani, aprirà oggi pomeriggio alla

Farnesina l’evento “Diplomazia della crescita: iniziative,

progetti e sinergie con la candidatura di Roma Expo 2030”

insieme al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al Presidente

del Comitato Promotore di Roma Expo 2030, Ambasciatore Giampiero

Massolo. Saranno presenti ai lavori più di 200 rappresentanti di

aziende, associazioni di categoria e agenzie per

l’internazionalizzazione. Lo scrive in una nota la stessa

Farnesina.

L’incontro è organizzato per valorizzare presso il tessuto

produttivo italiano l’articolata azione di diplomazia della

crescita del Ministero degli Esteri e mostrare ai rappresentanti

del mondo imprenditoriale italiano i vantaggi specifici che

l’assegnazione a Roma dell’Esposizione Universale nel 2030

avrebbe per l’intero Sistema Paese.

Secondo il Vice Presidente del Consiglio Tajani, “la

candidatura di Roma per Expo 2030 è una tessera del mosaico

della nuova diplomazia per la crescita, che, avvalendosi del

contributo di tutte le componenti del Sistema Paese, ambisce a

portare più Italia, con le sue eccellenze, i suoi saperi e i

suoi valori nel mondo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte