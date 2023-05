Tajani vede Colonna: ‘essenziale la collaborazione Roma-Parigi’

Condividi l'articolo

Colloquio alla Farnesina fra il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e la sua omologa francese Catherine Colonna. Colonna è venuta a Roma dopo la cancellazione della visita del titolare della Farnesina il 4 maggio scorso a Parigi a causa delle dichiarazioni polemiche del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin delle settimane scorse.

“Felice di aver accolto alla Farnesina il ministro Colonna. Italia e Francia condividono interessi e responsabilità in Ue e nel mondo. La nostra collaborazione è essenziale per risolvere le crisi attuali a cominciare da quella migratoria”, scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani postando le prime foto dell’incontro.

In un messaggio in occasione della Giornata dell’Africa, il ministro degli Esteri Tajani oggi ha spiegato che “l’Italia è un ponte naturale tra l’Europa e l’Africa, un continente a noi vicino troppo spesso dimenticato sul quale il Governo italiano vuole riportare l’attenzione in tutta la comunità internazionale”.

“Siamo inoltre molto preoccupati per le situazioni di crisi, soprattutto per le ripercussioni sul piano umanitario – ha anche detto Tajani – il conflitto armato in Sudan, la crisi economica in Tunisia, l’instabilità in Libia e l’ondata di migranti irregolari che continua a riversarsi sulle coste italiane”. “Seguo personalmente questi dossier – ha assicurato il ministro degli Esteri – e mantengo un contatto diretto con i nostri partner internazionali per agevolare la ricerca di soluzioni condivise e tempestive”.

