Tale e Quale Show, conduzione corale in attesa di Conti

Sarà di certo una serata speciale l’appuntamento di ‘Tale e Quale Show’, il varietà di punta di Rai1 (anche in questa decima edizione al primo posto della ‘Top Prime time’) che andrà in onda il 6 novembre dalle 21.25.

Aspettando che Carlo Conti – positivo al Covid – si ristabilisca completamente e torni al timone del programma, sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma si alterneranno alla conduzione tre campioni dello spettacolo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, giudici dello show, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Insomma, la grande famiglia di ‘Tale e Quale Show’ si unisce e dalle ‘linee laterali’ raggiunge il centro del palco per una conduzione corale assolutamente inedita.

E, sempre parlando della famiglia del programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, nel corso della serata non mancherà un ricordo dedicato a Gigi Proietti, che è stato un grande amico di ‘Tale e Quale Show’, dove ha portato la sua inimitabile simpatia e la sua irresistibile verve nel 2015 in veste di giudice.

Una settimana fa è iniziato il mini-torneo dei campioni che si concluderà il 13 novembre con la proclamazione del “Campione di Tale e quale Show 2020”. Protagonisti sul palco, i migliori 6 Artisti di questa decima edizione e i migliori 4 del 2019.

Vincitore di puntata e dunque primo nella classifica provvisoria, Pago: premiata la sua interpretazione di Ricky Martin con il brano ‘La bomba’. Seconda Barbara Cola-Aretha Franklin e terza Jessica Morlacchi-Marcella Bella. Le star della musica nazionale e internazionale con cui dovranno “immedesimarsi” i 10 protagonisti che, è bene ricordare, cantano esclusivamente dal vivo accompagnati dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli sono: Virginio, che dovrà interpretare Franco Simone, Barbara Cola, che avrà le sembianze di Anastacia, Jessica Morlacchi si metterà alla prova con Katy Perry, Francesco Monte imiterà Raf, Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero, Carolina Rey vestirà i panni di Geri Halliwell, Sergio Muniz ricorderà il mito di David Bowie, Giulia Sol se la vedrà con Anna Tatangelo, mentre Agostino Penna e Pago dovranno entrambi trasformarsi in Renato Zero.

