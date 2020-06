Tamponi su migranti, 2 casi su 150

(ANSA) – BOLOGNA, 30 GIU – Sono due i nuovi positivi, esito dei tamponi fatti domenica a 152 ospiti dell’hub per migranti di via Mattei a Bologna. Entrambi sono asintomatici: in tutto dunque sono dieci, ad oggi, gli ospiti della struttura positivi a tampone da coronavirus e 27 le persone in isolamento. A questi numeri si aggiungono cinque ulteriori tamponi già fatti a operatori, con risultato negativo, mentre nel pomeriggio di oggi ne viene eseguita un’altra trentina, tra ospiti e operatori, per un totale di 187. Complessivamente ne sono programmati 214. Lo screening era stato deciso dall’Ausl dopo l’accertamento di due casi positivi tra ospiti della struttura, magazzinieri della Bartolini, la ditta dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio con un centinaio di contagiati, in gran parte asintomatici.



