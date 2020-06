Tangenti metro: Sala ‘ho molta rabbia, pene siano esemplari’

(ANSA) – MILANO, 23 GIU – “Ho chiesto ad Atm”, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, “di prendere provvedimenti rapidi, queste persone devono essere allontanate, licenziate, quello che si può fare. Se le cose stanno così la giustizia intervenga rapidamente e le pene siano anche esemplari”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell’inchiesta sulle presunte tangenti nel sistema della metropolitana, alla trasmissione ‘Quante Storie’ su Rai 3.

“Non me l’aspettavo e ho dentro tantissima rabbia perché tanti stanno facendo la loro parte in questo momento di difficoltà e due funzionari ti mettono in croce – ha aggiunto -. E’ la dimostrazione che bastano due funzionari infedeli, ancora oggi per regole o per la mancanza di controlli, per gettare una macchia” sulla città “e questo non va bene”. (ANSA).



—

