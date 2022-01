Tangenti:rivelò cimici Regione Puglia,perquisito giornalista

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 12 GEN – La Guardia di Finanza di Bari ha

eseguito una perquisizione disposta dalla Procura nei confronti

di un giornalista redattore del servizio stampa della Giunta

regionale della Puglia, indagato per concorso in rivelazione e

utilizzazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale.

“Il provvedimento – spiega la Procura – è finalizzato

all’acquisizione di elementi probatori utili alla compiuta

identificazione di un pubblico ufficiale che avrebbe rivelato al

redattore l’esistenza di dispositivi di captazione ambientale in

uffici della Regione Puglia in uso a Mario Antonio Lerario”. Il

giornalista avrebbe poi informato Lerario “della presenza delle

cimici, aiutandolo così a eludere le investigazioni della

polizia giudiziaria”. Secondo l’accusa, infatti, l’ex dirigente

della Protezione civile regionale, in carcere dal 23 dicembre

per corruzione, avrebbe fatto rimuovere le microspie dagli

uffici. (ANSA).



