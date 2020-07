Tanti big del calcio a Senigallia per il ‘Premio Cesarini’

(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Tutto pronto per il Premio Renato

Cesarini. Il 3 agosto Senigallia farà da cornice alla passerella

di tanti campioni del mondo del calcio: il via alle 18 dalla

Rotonda a Mare dove si terrà il talk-show ‘Il Milan degli

Immortali e il calcio di oggi’, durante il quale verrà assegnato

un Premio Speciale alla squadra rossonera anni ’88-90, celebrata

dalla Uefa come la più forte di tutti i tempi. Saranno premiati

Arrigo Sacchi, tecnico di quel Milan, il dirigente Ariedo Braida

e alcuni storici calciatori rossoneri di quella formazione.

Durante il talk-show, condotto da Simona Rolandi e Marco

Lollobrigida (Rai Sport) e Massimiliano Nebuloni (Sky Sport),

verrà consegnato il Premio Cesarini, per la loro carriera

professionale, a Fabrizio Ravanelli (ex calciatore, autore del

gol nell’ultima Champions League vinta dalla Juventus),

Alessandro Altobelli (ex calciatore Campione del Mondo), Morgan

De Sanctis (ex calciatore ed attuale Dirigente della Roma),

Massimo Pulcinelli (patron Ascoli Calcio), Claudio Vigorelli

(manager sportivo), Stefano Barigelli (Direttore Gazzetta dello

Sport), Enrico Varriale (Vice Direttore Rai Sport) e Andrea

Balzanetti (Caporedattore Corriere della Sera). Interverranno al

talk-show i membri della giuria Guido D’Ubaldo (Segretario

Nazionale Ordine Giornalisti), Piercarlo Presutti (Caporedattore

Ansa Sport), Luca Marchetti (Sky Sport), Sandro Sabatini

(Mediaset Sport), Guido Vaciago (Tuttosport), Guido Montanari

(Corriere Adriatico), Daniele Bartocci e altri protagonisti del

mondo dello sport. Ospite d’onore l’avv. Michele Briamonte. A

seguire cena di gala presso il Ristorante Seta di Senigallia

dove verrà assegnato il Premio Renato Cesarini 2020 al

calciatore che ha realizzato il gol più in extremis di tutte le

gare del campionato di Serie A della stagione in corso. Negli

anni passati hanno vinto il Premio Cesarini Eros Pisano (Hellas

Verona), Paulo Dybala (Juventus), Cristián Zapata (Milan), Ciro

Immobile (Lazio), Nicolò Barella (Cagliari) e nell’ultima

edizione 2019 Daniel Ciofani (Frosinone). (ANSA).



—

