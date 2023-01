Tarantino e Ana de Armas tra i presentatori dei Golden Globes

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 03 GEN – Dopo aver messo all’indice per

quasi due anni i Golden Globes per le accuse agli organizzatori

della Hollywood Foreign Press Association di essere una casta

razzista e corrotta, le star di Hollywood torneranno a calcare

martedi’ 10 gennaio il tappeto rosso dei premi.

La Hfpa ha annunciato il primo gruppo di presentatori della

serata, che la Nbc tornera’ a trasmettere in diretta dopo un

anno di pausa a causa dello scandalo. I nomi sono di ‘serie A’,

dal regista Quentin Tarantino, alla star di ‘Blonde’ Ana de

Armas e Jamie Lee Curtis di ‘Everything Everywhere All at Once’,

entrambe candidate a un premio per la recitazione. E poi Billy

Porter, Ana Gasteyer, Colman Domingo, ex vincitori di un Globe

come Michaela Jaé Rodriguez di ‘Pose’, Natasha Lyonne, Nicole

Byer, Niecy Nash e Tracy Morgan.

Eddie Murphy sara’ presente per ricevere un premio alla

carriera mentre Chloe Flower, la pianista che di recente ha

suonato ai premi del Kennedy Center, lancera’ un brano composto

per l’occasione, ‘Golden Hour’.

L’annuncio lascia intravedere che divi e dive non hanno piu’

intenzione di boicottare la serata dei premi come accaduto dopo

che il ‘Los Angeles Times’, alla vigilia dell’edizione 2021,

aveva accusato la Hfpa di razzismo e corruzione. Lo scandalo

aveva portato al boicottaggio della Nbc nel 2022 e alla vendita

del gruppo al miliardario Todd Boehly, il co-proprietario del

Chelsea, con l’obiettivo di sviluppare accanto alle iniziative

non profit una entita’ a fine di lucro. Nel frattempo la Hfpa si

e’ imbarcata in una serie di riforme all’insegna della

trasparenza e dell’inclusione, anche se l’obiettivo di aumentare

da una novantina a 300 il numero degli affiliati e’ ancora di

la’ da venire. (ANSA).



