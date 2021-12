TARTUFO. GRANDE SODDISFAZIONE MORRONE E RAFFAELLI (LEGA): ANCHE LA PROVINCIA DI RIMINI NEL RICONOSCIMENTO UNESCO

Condividi l'articolo

Roma, 16 dicembre. “Con grande soddisfazione abbiamo appreso che anche la provincia di Rimini è compresa tra le aree che riguardano la ‘cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ dichiarata Patrimonio culturale e immateriale dell’Umanità durante l’odierna sessione del Comitato Unesco. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al percorso di candidatura, coordinato dall’ufficio Unesco del ministero della Cultura, e in particolare il sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha fortemente caldeggiato il riconoscimento (il settantaduesimo per l’Italia) a questa attività che si collega alle nostre più antiche tradizioni”.

Così in una nota i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli.

Lega Romagna