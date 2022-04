Tassisti Genova, sì ai bermuda ma solo in tinta unita

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 05 APR – Ci sono voluti più di vent’anni ma

il consiglio comunale di Genova ha aggiornato il regolamento per

il servizio pubblico con autovettura da piazza, ossia quello che

norma l’attività dei taxi in città. Le modifiche, già approvate

dalla giunta Bucci e dall’Autorità di regolazione dei trasporti,

sono state approvate all’unanimità durante la seduta di oggi.

L’obiettivo della mossa, aggiornare il regolamento in base alle

normative nazionali e fare ordine rispetto alle trasformazioni

urbanistiche e tecnologiche. Quindi, tra le novità, l’obbligo da

parte degli autisti di accettare i pagamenti con bancomat e

carte di credito, l’abolizione di un numero massimo fisso di

licenze per i tassisti genovesi ma la determinazione di un

numero legato alle variabili socio-economiche cittadine,

maggiore trasparenza sul funzionamento del tassametro, sanzioni

e sospensione del servizio per i conducenti di auto bianche che

contravverranno al regolamento stesso. Tra le novità anche una

maggiore libertà nell’abbigliamento dei tassisti: dovranno

garantire un’immagine decorosa e saranno ammessi anche i

bermuda, “purché al ginocchio e a tinta unita”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte