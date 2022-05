Tavoleto. Precipita in scarpata: sul posto l’elisoccorso

Condividi l'articolo

Grave incidente per un 62enne precipitato per 15-20 in una scarpata. L’incidente è avvenuto verso le 15 a Tavoleto, in provincia di Pesaro Urbino. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) cha recuperato il ferito, consegnandolo ai sanitari del 118 con l’elelisoccorso.