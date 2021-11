Teatro: a Bologna arrivano le lezioni di Elena Ferrante

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 13 NOV – Per tre giorni, dal 17 al 19

novembre, alle 20.30, al Teatro Arena del Sole di Bologna andrà

in scena ‘La scrittura smarginata – Le Umberto Eco Lectures’ di

Elena Ferrante, un ciclo lezioni per ascoltare una figura

amatissima della letteratura contemporanea italiana.

Tre differenti testi (La pena e la penna, Acquamarina,

Storie, io) presentati al pubblico in prima assoluta, a cui dà

voce e corpo Manuela Mandracchia, interprete teatrale e

cinematografica, indicata dalla stessa autrice. Le Umberto Eco

Lectures sono parte di una tradizione di Lectiones magistrali

affidate a personalità della cultura nazionale e internazionale

che, a partire dal 2000, Umberto Eco, allora direttore della

Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna,

decise di proporre all’Università e alla città.

La prima serie (nel gennaio del 2000) fu affidata a Elie

Wiesel, l’ultima (nella primavera del 2014) a Orhan Pamuk. Elena

Ferrante ha scritto le tre lezioni su invito dell’attuale

direttore del Centro internazionale di Studi Umanistici

dell’Università di Bologna Costantino Marmo. Nello stesso giorno

del debutto, il 17 novembre, uscirà nelle librerie italiane il

volume ‘I margini e il dettato’ (Edizioni E/O), che raccoglie

quattro testi di Elena Ferrante sulla altrui e sulla propria “avventura dello scrivere”: le tre lezioni magistrali destinate

alla cittadinanza di Bologna e un saggio composto per la

chiusura del convegno degli italianisti su Dante e altri

classici. La scrittrice chiama a raccolta contro “la lingua

cattiva”, storicamente estranea alle verità delle donne, e

propone una fusione corale dei talenti femminili. (ANSA).



