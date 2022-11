Teatro, a Filippo Dini il Premio della Critica 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 15 NOV – Filippo Dini è stato insignito del

Premio della Critica 2022.

“Un’aura crepuscolare – si legge nella motivazione del

Premio – innerva le belle regie di Filippo Dini. Schivo,

determinato, riflessivo, ha sviluppato un percorso avvincente e

originale zigzagando tra drammaturgia contemporanea e classici,

saviamente adattati. Dini carica di senso il proprio lavoro sia

nelle scelte dei testi sia nel cesello della messinscena, che

trabocca una lieve sofferenza, ma l’atto creativo è doloroso”.

“Sono felice e orgoglioso che Filippo Dini, regista

residente del nostro Teatro, abbia ricevuto questo importante

riconoscimento. Il suo talento puro e solido e il suo lavoro

serio e profondo contribuiscono in modo determinante alla

definizione dell’identità artistica dello Stabile di Torino, per

il quale ha firmato le sue ultime quattro regie che gli sono

valse il Premio della Critica 2022”. commenta il direttore del

Tst Filippo Fonsatti.

Genovese di nascita, Dini dal 2021 è regista residente al

Teatro Stabile di Torino dove, nelle ultime stagioni, ha diretto

e recitato Casa di bambola di Ibsen, The Spank di Hanif

Kureishi, Ghiaccio di Bryony Lavery e Il crogiuolo di Arthur

Miller. (ANSA).



