Teatro: ‘Alla stessa ora il prossimo anno’, Slade a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 16 DIC – Alessia Giuliani e Alberto Giusta

sono i protagonisti di “Alla stessa ora, il prossimo anno”,

commedia sentimentale del canadese Bernard Slade, in scena al

Teatro Duse di Bologna dal 17 al 19 dicembre (venerdì e sabato

alle 21, domenica alle 16) messa in scena da Antonio Zavatteri.

Può una storia d’amore andare avanti indisturbata per

ventiquattro anni? “Certo” risponderebbe Slade, precisando che “il segreto è incontrarsi solo quel giorno alla stessa ora. Ogni

anno”. Scritta nel 1975, la pièce è una commedia romantica di

rara comicità. George e Doris, entrambi sposati, si incontrano

per caso in un motel a nord di San Francisco e tra loro scatta

subito la scintilla, complice una bistecca, specialità del

posto. Sotto i riflettori, dunque, ci sono la storia d’amore e

le peripezie sentimentali dei due amanti, ma sullo sfondo

emergono i cambiamenti della società, attraverso tre decenni.

“Alla stessa ora il prossimo anno è sicuramente una commedia

molto divertente su amore e adulterio – spiega Zavatteri – ma

ancor di più è un viaggio nel tempo che noi spettatori facciamo

seguendo le vicende dei due amanti che, ogni anno, si ritagliano

una pausa dalla consuetudine delle loro vite, incontrandosi

clandestinamente in una stanza d’albergo per trascorrere una

notte di passione, guardare l’altro e immaginare una vita

diversa”. Con loro, il pubblico attraversa un quarto si secolo e

vede, attraverso le loro storie, il passaggio del tempo provando

quel brivido e quelle vertigini che si provano nel fare un

bilancio delle propria vita. “La commedia di Bernard Slade –

aggiunge il regista – ha una storia di messe in scena molto

ampia, da Broadway alle nostre sale, spesso con interpreti

illustri e brillantezza da vendere; una comicità che è

necessaria e contenuta meravigliosamente nella scrittura, ma

come pure è necessaria l’emozione che ci deve suscitare il

riconoscerci nei protagonisti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte