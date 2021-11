Teatro: Covatta e Quartullo raccontano la loro Hollywood

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Giobbe Covatta e Pino Quartullo

sono i protagonisti di ‘Hollywood Burger’, l’esilarante commedia

di Roberto Cavosi che andrà in scena dal 26 al 28 novembre al

Teatro Duse di Bologna. La pièce, diretta dallo stesso

Quartullo, è ambientata in una mensa per artisti negli Studios

di Hollywood. Due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma

tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne

fanno di tutti i colori. Un inserviente li tratta come inutili

ingombri, mentre Leon e Burt non smettono di fare a gara con le

loro disgrazie e disavventure Snocciolano aneddoti con Stanley, Jack, Robert, Francis, Al,

Ridley, Meryl, Giulia: sono i cosiddetti ‘namedropper’, ovvero

quelli che ‘sgocciolano’ i nomi dei personaggi più famosi come

fossero loro intimi amici. Forse sono anche bravi attori, ma il

destino si è accanito contro di loro.

“Sono due tipiche vittime del sistema hollywoodiano – spiega

Quartullo nelle note di regia – allo stesso tempo così teneri da

farci innamorare di loro: troppo indifesi per una giungla come

Hollywood. Ed è in questa giungla che Leon e Burt ci conducono

per mano, raccontandoci la loro vita attraverso i loro film”.

Leon ha recitato nel cult di Kubrick ‘2001 Odissea nello spazio’

ma era totalmente nascosto in un travestimento da scimmia. Burt

ha preso parte a molti film di successo ma i suoi ruoli (dal

killer omosessuale ne ‘Il Padrino’ al vampiro postino in ‘Dracula’, passando per l’accordatore del pianoforte di Sam in ‘Casablanca’) viene sempre tagliato in fase di montaggio. Così,

quei film mitici, in cui hanno lavorato senza poter essere

riconoscibili o da cui sono stati poi fatti fuori, diventano per

il pubblico un viaggio nei ricordi collettivi, nell’esistenza di

tutti. Con le loro storie, Leon e Burt, attraversano tutta la

cinematografia americana e la loro vita, in un crescendo di

aneddoti esilaranti, tensioni impreviste, rivelazioni

inaspettate, fino ad esplodere in un violento paradossale

finale. (ANSA).



