Teatro Danza al Filodrammatici di Piacenza

Sguardi e interpretazioni giovani capaci di mostrarsi senza filtri. Li propone a Piacenza il cartellone 2022 di Teatro Danza curato da Emma Chiara Perotti e inserito nella Stagione di Prosa 2021/2022 del Teatro Municipale di Piacenza, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. A febbraio due appuntamenti al Teatro Filodrammatici.

Domenica 6 febbraio lo spettacolo pomeridiano ‘Sleeping Beauty – Work Bitch!’, coreografia di Nyko Piscopo su musiche di Peter Ilich Tchaikovsky, Dua Lipa, Billy More, con cinque danzatori in scena: Eleonora Greco, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo, Roberta Zavino. ‘La Bella Addormentata’ è la favola da cui parte l’analisi emotiva di cinque personalità contemporanee: adolescenti, gender free, ‘generazione Z’.

Venerdì 25 febbraio serata con Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore, con due coinvolgenti assoli di giovani coreografi: ‘La grazia del terribile’, progetto, coreografia e danza di Stefania Tansini; ‘Narciso’, coreografia di Giovanni Napoli. ‘La grazia del terribile’, selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore 2020 – azione del Network Anticorpi XL, Premio Rete Critica 2021, Premio miglior interprete – Bando Experimenta 2019, mette in scena un percorso di trasformazione di un corpo che traccia il proprio viaggio attraverso pulsioni uguali e contrarie.

‘Narciso’, in scena il danzatore Antonio Tafuni, è una metafora dei nostri tempi dove edonismo ed individualismo sono predominanti, dove l’immagine e la sua modificazione sono il filtro con cui presentarsi. Lo spettacolo è stato selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore 2021 – azione del Network Anticorpi XL. (ANSA).



